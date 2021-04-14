وزير الخارجية التركي ينفي وجود أي دوافع سياسية لتعليق روسيا رحلاتها إلى تركيا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن لا دوافع سياسية لتعليق روسيا الرحلات الجوية إلى تركيا، وأن القرار متخذ لأسباب صحية، لافتًا إلى أن وفدا طبيا روسيا سيزور بلاده للإطلاع على الإجراءات الصحية المطبقة في تركيا

وقال تشاوش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" الرسمية، اليوم الأربعاء "لا أرى دوافع سياسية وراء قرار روسيا تعليق رحلات الطيران إلى تركيا، هو قرار متخذ لأسباب صحية".

وأضاف أن "وفدا طبيا روسيا سيقوم بزيارة تركيا للإطلاع على الإجراءات الصحية المطبقة في بلدنا".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس وزراء روسيا الاتحادية تاتيانا غوليكوفا، إن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا قد اتخذ قرارا بتقييد الحركة الجوية مع تركيا في الفترة من 15 أبريل/ نيسان إلى 1 يونيو/ حزيران.

وقالت غوليكوفا في إحاطة: "أود أن أشير إلى أن مهمتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة المواطنين الروس واستقرار وضع عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو ما تمكنا من تحقيقه في الأشهر الأخيرة. مقر العمليات يقوم بمراقبة العدوى في البلاد التي لنا معها حركة طيران مفتوحة".