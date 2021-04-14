منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سيتم تركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الأربعاء، أن بدء بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو تنفيذ لقانون مجلس الشورى.

وأشار صالحي إلى أن "عملية تخصيب اليورانيوم لم تتوقف في مفاعل نطنز، ولدينا مخزون جيد من اليورانيوم المخصب"، حسب قناة "الميادين" اللبنانية.

وأوضح أن "زيادة آلاف أجهزة الطرد المركزي هي جزء من خطوات إيران لتقليص التعهدات في الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أنه "سيتم تركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قوله إن بلاده تتوقع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% الأسبوع القادم. وقال السفير كاظم غريب أبادي على "تويتر": "نتوقع جمع المنتج الأسبوع القادم".

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء أمس الثلاثاء، أن "العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في مفاعل "نطنز" ستبدأ الليلة". وأضاف بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "أخطرنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة في نطنز الليلة"، مؤكدا أن طهران ستستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمائة في إنتاج عنصر الموليبدينوم لاستخدامه في صناعة الأدوية المشعة.

وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي. ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى، لكن الأنباء عن التخصيب بدت على خلفية نوايا طهران زيادة النشاط النووي في ظل التخريب في منشأة "نطنز" النووية.

وقالت إيران، إن "انفجارا وقع يوم الأحد الماضي، في منشأتها النووية المهمة كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".