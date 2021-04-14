باشينيان يخطئ ويسمي بوتين رئيس فرنسا

أخطأ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عندما كان يتحدث في البرلمان، اليوم الأربعاء، عن تاريخ تصعيد الصراع في قرة باغ، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس فرنسا.

وتحدث باشينيان عن تفاصيل ثلاث اتفاقيات تم التوصل إليها في خريف عام 2020 بشأن وقف إطلاق النار في قرة باغ وقال: "وفقًا للبيان الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول".

انتشرت العبارة على الفور على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.