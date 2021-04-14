إثيوبيا تتهم السودان بـ"دق طبول الحرب" وتوجه له طلبا عاجلا

أعلنت الخارجية الإثيوبية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "على الرغم من أن السودان هو الرئيس الحالي للإيغاد، فإن من المؤسف أن يكون هو من يعرّض السلام والأمن في القرن الأفريقي للخطر من خلال غزوه أراضي إثيوبية ونهب وتشريد المدنيين ودق طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي"، على حد قولها.

وحث البيان، "المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على السودان لإجلاء قواته من الأراضي الإثيوبية التي احتلها منذ 6 نوفمبر الماضي عندما كان الجيش الإثيوبي منشغلا بإنفاذ القانون في إقليم تيغراي"، على حد تعبير البيان.

Although #Sudan is the current Chair of #IGAD, it is regrettable to see it as the main actor in jeopardizing the peace & security of the Horn of Africa by invading #Ethiopia/n territories, plundering & displacing civilians & beating war drums to occupy even more lands. (1/3) — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) April 13, 2021

#Ethiopia urges the international community to put pressure on #Sudan to come to its senses & evacuate its troops from Ethiopian territories that it has forcefully occupied since 6 Nov. 2020 while the Ethiopian army was preoccupied w/ the law & order operation in Tigray. (2/3) — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) April 13, 2021

​وانتقد وزير الخارجة الإثيوبي ديميكي ميكونين، موقف المجتمع الدولي من النزاع الحدودي بين بلاده والسودان، متهما القوات السودانية بالاستيلاء على مناطق حدودية بين البلدين، مشيرا، خلال محادثات مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، إلى أن "المجتمع الدولي لم ينتقد الخرطوم علانية لاحتلالها أراض إثيوبية باستخدام القوة".

يذكر أن هناك صراعا بين بعض المكونات السكانية بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين السودان وإثيوبيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.

وتثير التحركات العسكرية السودانية توترا في العلاقات مع إثيوبيا، التي تنكر أحقية الخرطوم في السيطرة على تلك المساحات، وتمتنع عن وضع العلامات الحدودية، بينما يقول الجيش السوداني إنه استعاد 90% من أراضيه التي كانت محتلة من قبل الإثيوبيين.