روحاني يؤكد لبرهم صالح أن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يحقق السلام

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لنظيره العراقي، برهم صالح، خلال اتصال هاتفي، أن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يحقق لها الاستقرار والسلام، مشددا على رفض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، وفقا لما ذكره موقع الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنه "لطالما لعب الأمريكيون دورًا مدمرًا في المنطقة، ولم يساعد وجود قواتهم في المنطقة على إرساء السلام والاستقرار أبدا".

من جهته، أكد برهم صالح أن "الحكومة العراقية عازمة على متابعة وتنفيذ جميع الاتفاقيات في مختلف المجالات بين البلدين، وهذا الأمر الذي سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة".

وتابع أن "قرار الحكومة العراقية بإنهاء وجود القوات الأجنبية في هذا البلد هو قرار جاد، وفي هذا الصدد تجري مفاوضات استراتيجية ومستمرة مع الأمريكيين، ستستمر حتى تحقيق النتيجة النهائية وهي خروج هذه القوات من العراق".

وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رحب روحاني بمواقف الحكومة القطرية إزاء القضايا الإقليمية، مؤكدا ضرورة تسوية القضايا والأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة اليمنية، عبر الحوار والتفاوض، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ووصف الرئيس الإيراني، "تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بالخطر"، مؤكدا أن "السبيل الوحيد الناجح لضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو تسوية القضايا سلميا وتحمل المسؤولية وأخذ المصالح الجماعية بنظر الاعتبار، ونعتقد أن العسكرة لا يمكن أن تحل مشاكل منطقة".