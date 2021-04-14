تطبيق "تلغرام" يطلق نسختي ويب جديدتين

فوفقا لبيان صادر عن الموقع الرسمي للتطبيق، كلا الإصدارين الجديدين يدعمان معظم الوظائف المطلوبة للاستخدام اليومي للتطبيق.

وبحسب البيان: "يستطيع المستخدم تجربة إصداري الويب الجديدين كاملي الوظائف.. كلاهما يدعم الملصقات المتحركة والوضع المظلم ومجلدات الدردشة وغيرها. الإصدارات الجديدة تسمى الإصدار K و الإصدارZ".

ولفت البيان إلى أن الإصدارات الجديدة لا تدعم المحادثات الصوتية والسرية، وخدمة تحرير الصور.

وأشار البيان إلى أن الإصدارين يعملان بشكل على الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر، الأمر الذي يمكن المستخدم من استخدتم التطبيق إذا تمت إزالته من متاجر التطبيقات.

وتأتي تحديثات "تلغرام" على خلفية استغلال تصاعد شعبيته، بعد هجرة الملايين من المستخدمين لتطبيق "واتسآب" التي لم تعد محادثاته سرية كما كانت من قبل.