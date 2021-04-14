خبير: رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60% هو ضمن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي

قال الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد شمص، إن الموقف الإيراني يعد موقفا شرعيا وقانونيا، لأن رفع مستوى التخصيب إلى 60% هو ضمن إطار المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي.

وأضاف شمص في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% يستخدم في أغراض سلمية ومدنية.

وأشار إلى أن "ما حدث خلال اليومين الماضيين هو اعتداءات إسرائيلية إرهابية ونووية استهدفت محطة نطنز في أصفهان".

وتابع "هذا الاعتداء الإسرائيلي بطبيعة الحال ردت عليه إيران أولا، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% ابتداء من اليوم، وأيضا بعزمها تركيب ألف جهاز طرد مركزي من الجيل الثالث والسابع في هذه المحطة".

وأوضح أنه "بعد تركيب هذه الأجهزة ستكون إيران قد استأنفت جميع أنشطتها النووية ما قبل الاتفاق النووي بل وطورتها نحو أجهزة طرد مركزي جديدة".

وأكد شمص أن "ما فعلته إسرائيل باستهداف نطنز هدفه هو محاولة للضغط على إيران لعرقلة عودة واشنطن للاتفاق النووي وهذا يعد بمثابة إطلاق نار على مفاوضات فيينا التي كانت إيجابية وكانت الأطراف المشاركة فيها تتجه نحو التفاهم في هذا المجال".

وبين أن المحاولات الإسرائيلية باستهداف سفن تجارية إيرانية في البحر الأحمر والخليج يعد محاولة لخلق توتر في منطقة الشرق الأوسط وزج الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية مع إيران.

كما توقع المحلل السياسي أن "محاولات الضغط الإسرائيلي على المفاوضات لمنع الوصول إلى نتيجة ستبوء بالفشل ولن تؤدى إلى نتائج مهمة".