الاستراتيجية الأسترالية لمكافحة فيروس كورونا قد تبقي البلاد مغلقة لعدة سنوات

حذر وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت من أن الحدود الدولية قد تظل مغلقة، حتى لو تم تطعيم جميع السكان في أستراليا ضد فيروس كورونا.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت إنه غير مقتنع بقدرة التطعيم وحده على احتواء انتشار الفيروس "التطعيم وحده لا يضمن أنه يمكنك الانفتاح، حتى إذا تم تطعيم البلد بأكمله، فلا يمكننا فتح الحدود".
وبحسب هانت فإنه، لا تزال هناك تساؤلات حول مدة استمرار المناعة بعد التطعيم، ومدى فعالية التطعيمات في وقف العدوى.
من جهته، رفض رئيس الوزراء الأسترالي الالتزام بتاريخ 17 مايو المقبل، الذي حدده سابقا لعودة العطلات الخارجية وقلل من أهمية آثار الإجراءات المتخذة.
هذا وأوصت أستراليا في وقت سابق، بإعطاء لقاح شركة "فايزر" للوقاية من مرض "كوفيد-19" لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما بدلا من لقاح شركة "أسترازينيكا".
وجاء ذلك، بعد أن توصلت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا، إلى صلة محتملة بين لقاح أسترازينيكا ومشاكل نادرة تتعلق بتجلط الدم لدى البالغين الذين حصلوا على اللقاح وقالت إنها أخذت بعين الاعتبار كل الأدلة المتاحة.
وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا بول كيلي، إنه على الرغم من أن المخاطر منخفضة للغاية، إلا أن الخبراء الأستراليين غيروا نصائحهم بالنسبة لمن هم في خطر أكبر.
وكان قد تم إغلاق الحدود الاسترالية أمام المسافرين الدوليين في آذار مارس 2020 كما لا تسمح السلطات بسفر الأستراليين إلا في حالات محدودة ووفق إذن سفر خاص تصدره بدراسة كل حالة على حدة.
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