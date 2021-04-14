حركة طالبان: نؤكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة

أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مطلع أيار/ مايو وهو الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة، وذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عزمها سحب قواتها في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال مجاهد، في تغريدة على "تويتر" اليوم "نطلب انسحاب جميع القوات الأجنبية من بلادنا في الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة"، مضيفا أنه "وإذا تم الالتزام باتفاق الدوحة فسيتم أيضًا إيجاد مسار لمعالجة القضايا المتبقية".

وأضاف مجاهد "أما في حال انتهاك الاتفاقية وعدم خروج القوات الأجنبية من بلدنا في الموعد المحدد، فسوف تتفاقم المشاكل بالتأكيد وأولئك الذين لم يمتثلوا للاتفاقية سيتحملون مسؤولية ذلك".

وفي وقت سابق، قال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوفاء بالموعد النهائي المتفق عليه وسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار. وعزا ذلك إلى "أسباب تكتيكية". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يكن ينوي ترك القوات في أفغانستان لفترة طويلة، لكن الموعد الدقيق لانسحابها غير معروف.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اتفقت مع الأطراف في أفغانستان، على سحب قواتها في الأول من مايو/ أيار المقبل.