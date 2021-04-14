تركيا تعلن موعد دخول أول صاروخ جو- جو محلي الصنع الخدمة... فيديو

جاء ذلك وفق ما أفادت به دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان اليوم، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.
وصرحت دائرة الاتصال أن "صواريخ بوزدوغان التي جرى إطلاقها من طائرة "إف-16" تمكنت من إصابة الهدف مباشرة".
وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، عبر حسابه في "تويتر"، نجاح إطلاق الصاروخ وإصابته الهدف في أول اختبار إطلاق من الجو.
ونشر أردوغان مقطع فيديو يظهر انطلاق صواريخ بوزدوغان من طائرة "إف-16" وتسجيلها إصابة دقيقة على طائرة هدف في الجو تحمل اسم "شيمشك".
ويسمع في الفيديو أيضا عبارة "ما شاء الله" عبر جهاز اللاسلكي، لدى انطلاق الصاروخ.
Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021
Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.
Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE
يبلغ وزن صاروخ "بوزدوغان" 140 كلغ، وسرعته 4 ماخ.
وسبق أن قال أردوغان عام 2019 خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" في البرلمان، إن صواريخ "جو ـ جو" التي يتم شراؤها بملايين الدولارات بات إنتاجها محليا قاب قوسين أو أدنى.
وبحسب "الأناضول" تهدف تركيا إلى تزويد قواتها المسلحة بصورايخ "بوزدوغان" في 2022.
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