تركيا تعلن موعد دخول أول صاروخ جو- جو محلي الصنع الخدمة... فيديو

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، نجاح تجربة إطلاق أول صاروخ جو- جو محلي الصنع من طراز "بوزدوغان" معلنة موعد تزويد قواتها المسلحة بالصاروخ الجديد.

جاء ذلك وفق ما أفادت به دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان اليوم، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وصرحت دائرة الاتصال أن "صواريخ بوزدوغان التي جرى إطلاقها من طائرة "إف-16" تمكنت من إصابة الهدف مباشرة".

وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، عبر حسابه في "تويتر"، نجاح إطلاق الصاروخ وإصابته الهدف في أول اختبار إطلاق من الجو.

ونشر أردوغان مقطع فيديو يظهر انطلاق صواريخ بوزدوغان من طائرة "إف-16" وتسجيلها إصابة دقيقة على طائرة هدف في الجو تحمل اسم "شيمشك".

ويسمع في الفيديو أيضا عبارة "ما شاء الله" عبر جهاز اللاسلكي، لدى انطلاق الصاروخ.

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.



Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.



Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

يبلغ وزن صاروخ "بوزدوغان" 140 كلغ، وسرعته 4 ماخ.

وسبق أن قال أردوغان عام 2019 خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" في البرلمان، إن صواريخ "جو ـ جو" التي يتم شراؤها بملايين الدولارات بات إنتاجها محليا قاب قوسين أو أدنى.

وبحسب "الأناضول" تهدف تركيا إلى تزويد قواتها المسلحة بصورايخ "بوزدوغان" في 2022.