لهذا السبب.. تركيا تغرم "غوغل" 36 مليون دولار

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، فرض غرامة على شركة "غوغل" بدعوى إساءة استغلال مركزها المهيمن في مجال خدمات البحث.

وقال مجلس حماية المنافسة التركي، في بيان له، أن الغرامة تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار)، بحسب "رويترز".

وأوضح المجلس أن "غوغل" قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها.

وذكر المجلس أنه بجانب الغرامة، يتعين على "غوغل" أن ترفع ما وقع من ضرر عن منافسيها خلال ستة أشهر وأن تقدم تقارير عن الأمر سنويا إلى المجلس لمدة خمس سنوات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "غوغل" اتهامات باستغلال مركزها المهيمن، فقد أقامت تكساس وتسع ولايات أمريكية أخرى دعوى قضائية بحق "غوغل"، في نهاية العام الماضي، لنفس السبب.

واتهمت الدعوى الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في طريقة إدارتها لنشاطها الإعلاني على الإنترنت.