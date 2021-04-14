الصحة الأرجنتينية: لقاح "سبوتنيك V" يوفر حماية مناعية أكبر من اللقاحات الأخرى

صرحت وزارة الصحة الأرجنتينية، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر حماية مناعية أكبر من اللقاحات الأخرى المستخدمة في الأرجنتين.

وتتعامل الأرجنتين مع عدة لقاحات من ضمنها لقاح "سبوتنيك V" ، حيث تقوم وزارة الصحة بعملية مراقبة إمكانية الإصابة بعد التطعيم.

قال خوان مانويل كاستيلي، رئيس قسم في وزارة الصحة، للصحفيين "تم تشخيص إصابة 0.27 في المئة من الملقحين بجرعات "سبوتنيك V".

وأشار كاستيلي إلى أن "اللقاح يقلل من احتمالية حدوث مضاعفات من فيروس كورونا والوفيات، لكنه لا يقضي على العدوى بنسبة 100 في المئة. هاتان نقطتان هامتان".

وشدد على أنه "إذا تم تطعيمنا فهذا لا يعني أن لدينا حماية في اليوم التالي، يستغرق الأمر وقتا من 14 إلى 21 يوما، ويجب أن نتوخى الحذر دائما".

وتواجه الأرجنتين حاليا موجة ثانية من وباء كورونا، وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2 مليون مصاب.

يذكر أن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز كان قد أعلن، في 10 ديسمير 2020، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.