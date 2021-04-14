سيرلانكا تحظر 11 منظمة متطرفة بينها داعش والقاعدة

أعلنت السلطات في سيرلانكا، اليوم الأربعاء، حظر 11 منظمة، بينها تنظيما داعش الإرهابي والقاعدة الإرهابيان (المحظوران في روسيا).

جاء هذا في مرسوم للرئيس غوتابايا راجاباكسا، نشر بالجريدة الرسمية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح المرسوم أن أي شخص مرتبط بهاتين المنظمتين، والمنظمات التسع الأخرى، يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

وأوضح الرئيس أن هذه الخطوة، التي تمت بموجب قانون منع الإرهاب، تعزز جهود حكومة سريلانكا بهدف ضمان استمرار السلام داخل البلاد.

وتأتي هذه الخطوة، قبل أسبوع من الذكرى الثانية للتفجيرات الانتحارية الدامية التي وقعت في أحد الفصح وأودت بحياة 279 شخصا.

وكان السريلانكيون السبعة الذين هاجموا ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في نيسان/أبريل 2019 بايعوا زعيم تنظيم داعش آنذاك، أبو بكر البغدادي.

كما أن بعض التنظيمات التي تم حظرها اليوم كانت على صلة في السابق بالمسؤول الرئيسي عن التفجيرات.

وقبيل هذه الذكرى، هدد السكان الكاثوليك في البلاد بتنظيم احتجاجات في الشوارع، حيث يرون أن الحكومة فشلت في اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الهجمات.