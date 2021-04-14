بايدن: ملتزمون بدعم القوات الأفغانية بعد الانسحاب

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان، بالاستمرار في دعم الولايات المتحدة للقوات الأفغانية، بعد الانسحاب من أفغانستان.

واشنطن – سبوتنيك. ونشر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مقتطفات من خطاب بايدن الذي سيلقيه لاحقا حول الانسحاب من أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي في خطابه المرتقب: "سنواصل تقديم المساعدة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، جنبًا إلى جنب مع شركائنا".

وتابع بايدن بقوله "سنقوم بتدريب وتجهيز ما يقرب من 300 ألف فرد، وسيواصلون القتال ببسالة نيابة عن بلدهم والدفاع عن الشعب الأفغاني".

وكان متحدث رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول.

قال المتحدث للصحفيين: "سنبدأ في سحب القوات المتبقية بطريقة منظمة بحلول الأول من شهر مايو/ أيار، ونخطط لسحب جميع القوات من البلاد قبل ذكرى هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول".

ووفقا للمتحدث، فإن بايدن خلُص إلى استنتاج مفاده، أن الانسحاب السريع وغير المنسق للقوات سيشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي وقت سابق، قال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوفاء بالموعد النهائي المتفق عليه وسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار. وعزا ذلك إلى "أسباب تكتيكية". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يكن ينوي ترك القوات في أفغانستان لفترة طويلة، لكن الموعد الدقيق لانسحابها غير معروف.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اتفقت مع الأطراف في أفغانستان، على سحب قواتها في الأول من مايو/ أيار المقبل.