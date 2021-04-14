القوى الأوروبية: رفع إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم يجعلها قريبة من القنبلة النووية

حذرت القوى الأوروبية، اليوم الأربعاء، من أن قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، يجعلها قريبة من امتلاك القنبلة النووية.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في البيان إنها تشعر بقلق بالغ من قرار إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم بدرجة قريبة من تصنيع السلاح النووي.

وأضاف البيان: "هذا تطور خطير، نظرا لأن إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، يمثل خطوة هامة نحو إنتاج السلاح النووي".

وتابع البيان: "إيران ليست بحاجة مدنية موثوقة إلى تخصيب اليورانيوم عند هذا المستوى".

وتصر إيران على أن هذا الإجراء لأغراض طبية فقط، وردا على هجوم استهدف منشأة نطنز النووية يوم الأحد، والذي تلقي باللوم فيه على إسرائيل.

وكان كاظم غريب أبادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قال أمس الثلاثاء إن بلاده تتوقع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% الأسبوع القادم.