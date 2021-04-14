روحاني يوجه رسالة تهديد قوية إلى إسرائيل عبر أردوغان

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين طهران وأنقرة لها أهمية كبيرة وأنه يجب تطويرها وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وشن هجوم على إسرائيل خلال تحدثه مع نظيره التركي.

طهران- سبوتنيك. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "العلاقات مع تركيا لها أهمية كبيرة بالنسبة لإيران".

وأضاف روحاني: "نأمل في تطوير العلاقات مع الانعقاد الناجح للجنة الاقتصادية المشتركة الشهر المقبل والتي قد تكون خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وشدد الرئيس الإيراني في حديثه لنظيره التركي على "ضرورة التعامل بحزم مع الأعمال الإرهابية والتخريبية للكيان الصهيوني المغتصب"، في إشارة إلى إسرائيل.

من جهته أعرب أردوغان "عن سعادته لاستمرار التعاون بين تركيا إيران حتى أثناء تفشي فيروس كورونا"، مشددا على "عزم أنقرة الجاد على تطوير وتعميق العلاقات الودية مع جمهورية إيران الإسلامية".

تعليقات روحاني حول إسرائيل، جاءت بعد وقوع حادث في محطة تخصيب اليورانيوم في "نطنز" هذا الأسبوع، وقالت إيران إنها عثرت على أدلة تخريبية في الموقع.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إسرائيل بالوقوف وراء عملية استهداف نظام الطاقة الداخلي، الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في منشأة "نطنز" النووية، متوعدا بالرد على الهجوم.