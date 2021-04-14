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    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021

    خامنئي: على المفاوضين الإيرانيين الانتباه كي لا تطول المباحثات النووية

    © AP Photo
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    وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المفاوضين الإيرانيين المشاركين في المحادثات الجارية في فيينا بين طهران والقوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

    طهران - سبوتنيك. وقال خامنئي، في كلمة متلفزة "يجب أن لا تكون المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب استنزافية، ويستنزفون قدراتكم".

    حادثة منشأة نطنز النووية في إيران
    © AFP 2021 / HANDOUT
    صحيفة: هجوم نطنز تم التخطيط له قبل وقت طويل من محادثات فيينا

    وشدد المرشد الإيراني أنه: "على المفاوضين الإيرانيين الانتباه لكي لا تطول المباحثات النووية لأن ذلك يضر بإيران".

    وأضاف خامنئي: "أمريكا تريد من خلال المفاوضات أن تطفئ كلمة الحق وتقيم كلمة الباطل وهذا ما لن نقبله أبدا".

    وأكد أنه: "على الأمريكيين رفع العقوبات أولا ونحن سوف نؤدي واجباتنا (في الاتفاق النووي)، بعد التأكد من رفع العقوبات".

    واعتبر أن: "الاقتراحات التي تقدمها واشنطن هي اقتراحات متكبرة ومسيئة وحتى غير قابلة للنظر فيها".

    وفي الأسبوع الماضي، أجرت إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي محادثات وصفها المشاركون بأنها "بناءة" لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 قائلة إن بنوده تصب في مصلحة طهران. ومن المقرر استئناف المحادثات بين القوى العالمية وإيران والولايات المتحدة في فيينا غدا الخميس.

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