الصحة الأرمينية: اتفقنا مع روسيا على توريد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V"

ووفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، فإن وزيرة الصحة الأرمينية أناييت أفانسيان، قالت "أود أن أشير إلى أن هناك اتفاقية رفيعة المستوى بشأن شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك -V" من الاتحاد الروسي. مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات الأخرى، نرى أنه من الممكن تطعيم ما يصل إلى 20% من السكان بحلول نهاية العام".

وقال مستشار السفارة الروسية في يريفان إنه تم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 15000 جرعة من لقاح الفيروس التاجي الروسي إلى أرمينيا في أوائل أبريل الجاري. وأضاف أن هذا هو أوضح مثال على تفاعل الحلفاء والعلاقات الأخوية بين الروس والأرمن.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، في شهر أغسطس/آب الماضي، الذي أطلق عليه "سبوتنيك -V" نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، والذي طوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وهو أحد أفضل اللقاحات في العالم، وأثبت فعاليته بأكثر من 92%، وساهم في تضاؤل أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" في روسيا منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ووقعت روسيا شراكات مع الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية وساهمت الهند بإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V ".

كما تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك - V" في عدد كبير من الدول حول العالم، هي: بيلاروس، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، (كيان البوسنة والهرسك)، لبنان، ميانمار، باكستان، منغوليا، البحرين، الجبل الأسود، سانت فنسنت، جزر غرينادين، كازاخستان، أوزبكستان والغابون.