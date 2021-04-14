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    بعد واقعة تجميد الرواتب لحين التطعيم بـ"كورونا"... توغو تعلن إمكانية فرض اللقاح على كل المواطنين

    © REUTERS / LUC GNAGO
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    أعلنت الحكومة التوغولية، اليوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان، أنها قد تفرض لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" على كل المواطنين.

    لومي – سبوتنيك. وأكد أكوداه أياودان، وزير الاتصال والإعلام الناطق باسم الحكومة التوغولية، لوكالة "سبوتنيك"، أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد مازال اختياريا.

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    وألمح المتحدث باسم الحكومة التوغولية إلى إمكانية توجه بلاده لفرض اللقاح على جميع المواطنين في أي لحظة، بعد الجدل الكبير الذي أثاره رئيس بلدية قيّد حصول الموظفين على رواتبهم بخضوعهم لعملية التلقيح ضد فيروس كوررنا.

    وأثار رئيس بلدية في توغو، جدلا واسعا بعد توجيهه تعليمات لعمال البلدية، يربط فيها حصولهم على راتب الشهر بخضوعهم للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أعلن "فليكس أبوكا" رئيس إحدى بلديات العاصمة لومي، وأحد الأعضاء المؤثرين في الحزب الحاكم "الوحدة من أجل الجمهورية" في تعليمات اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، "عدم دفع رواتب عمال البلدية، إلا في حال إتمام تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا".

    واستند رئيس البلدية في تعليماته إلى مدونة الصحة العامة، التي تنص في مادتها 67 على أن "أي شخص يمارس نشاطا مهنيا يعرضه لمخاطر العدوى يجب تطعيمه إجباريا".

    ورغم ذلك، أثارت هذه التعليمات ردود فعل كثيرة لدى المواطنين، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو لدى المجتمع المدني التوغولي، حيث طالب القس ايدوه كومي رئيس حركة مارتن لوثر كنيغ الحقوقية "بإزالة هذه التعليمات حالا، قبل القيام بإجراءات ضد رئيس البلدية"، مضيفا في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "فرض إجبارية التطعيم، خرق واضح للحريات الفردية، ومخالفة واضحة لقوانين الصحة العالمية، فعوض تهديد المواطنين كان يجب إتباع مقاربة أخرى لإقناعهم بضرورة التطعيم".

    وأمام تزايد الحوادث المشابهة، يتساءل الشارع التوغولي إن كانت البلاد ستعلن عن قرار إلزامية التطعيم، الذي تنفيه الحكومة لحد الآن و"طواعية التطعيم تبقى سارية المفعول"، حسبما أكوداه أياودان وزير الاتصال والإعلام الناطق باسم الحكومة.

    وأضاف محدثنا في ذات الصدد: "الحكومة لا تجبر الناس على التطعيم، موافقة وإقناع الجميع هدفنا، لكن بإمكاننا تفعيل الإجبار القانوني في أي لحظة، وهذا بعد مشاورات ستقودها الحكومة مع القوى الحية في البلاد".

    وتعليقا على كل هذه الحوادث التي أخذت منحى إجبار المواطنين على أخذ جرع من اللقاح أكد الناطق باسم الحكومة أن قرار الجهاز التنفيذي في هذا الشأن سيعرف قريبا.

    وتسعى توغو إلى الوصول إلى مناعة جماعية نهاية عام 2021، وهذا بعد الانطلاق في عملية التطعيم بالاعتماد على لقاح أسترازينيكا.

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    اللقاحات, لقاحات, لقاح, حملة تطعيم, تطعيمات, تطعيم, فيروس كورونا, توغو
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