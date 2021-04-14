البيت الأبيض: استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران غدا الخميس في فيينا

أعلن البيت الأبيض، استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران غدا الخميس في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني غدا الخميس في فيينا، دون إضافة مزيد من التفاصيل

وفي وقت سابق اليوم، وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، رسالة إلى المفاوضين الإيرانيين المشاركين في المحادثات الجارية في فيينا بين طهران والقوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال خامنئي، في كلمة متلفزة "يجب أن لا تكون المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب استنزافية، ويستنزفون قدراتكم".

وشدد المرشد الإيراني أنه: "على المفاوضين الإيرانيين الانتباه لكي لا تطول المباحثات النووية لأن ذلك يضر بإيران".

وأضاف خامنئي: "أمريكا تريد من خلال المفاوضات أن تطفئ كلمة الحق وتقيم كلمة الباطل وهذا ما لن نقبله أبدا".

وأكد أنه: "على الأمريكيين رفع العقوبات أولا ونحن سوف نؤدي واجباتنا (في الاتفاق النووي)، بعد التأكد من رفع العقوبات".

واعتبر أن: "الاقتراحات التي تقدمها واشنطن هي اقتراحات متكبرة ومسيئة وحتى غير قابلة للنظر فيها".

وفي الأسبوع الماضي، أجرت إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي محادثات وصفها المشاركون بأنها "بناءة" لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 قائلة إن بنوده تصب في مصلحة طهران.