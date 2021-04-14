محكمة أمريكية ترفض تبرئة المتهم الرئيسي في مقتل جورج فلويد

رفضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، طلبا بتبرئة المتهم الرئيسي في قضية مقتل المواطن الأسود جورج فلويد.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن فريق دفاع الشرطي السابق ديريك شوفين قدم طلبا للمحكمة بتبرئته من تهم قتل من الدرجتين الثانية والثالثة.

وتم فصل شوفين البالغ 45 عاما، من عمله بالشرطة عقب نشر فيديو يظهر فيه راكعا على عنق فلويد لمدة تسع دقائق غير مهتم بتوسله من أجل حياته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن محامي الدفاع إريك نلسون أن فريق الادعاء فشل في إثبات أن القضية المرفوعة ضد شوفين لا تدع مجالا للشك.

واعتبر أن هذا يستوجب الإفراج عن موكله الذي يواجه تهما أخطرها القتل غير العمد والقتل الخطأ.

غير أن القاضي بيتر كيهيل، رفض طلب الإفراج، قائلا: "طلب الحكم بالتبرئة مرفوض".

وتسبب الفيديو الذي أظهر لحظة توقيف فلويد في 25 أيار/مايو من العام الماضي في إثارة احتجاجات واسعة ضد العنصرية وضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة والعالم.