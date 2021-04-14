البيت الأبيض يعلق على مكالمة بايدن وبوتين الهاتفية

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأربعاء، على المحادثة الهاتفية، التي حصلت بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء.

ووصفت ساكي الاتصال "بالبنّاء". وقالت في إحاطة:

الرئيس بايدن أجرى محادثة بناءة مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس.

وأكدت ساكي مجددا أن "واشنطن تسعى لعلاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع موسكو". وفي معرض تقييم آفاق عقد قمة مستقبلية بين بايدن وبوتين، قالت ساكي: "إن الولايات المتحدة ترى فيها فرصة لمناقشة المجالات التي يمكن أن يعمل فيها البلدان معًا بنجاح".

أمس الثلاثاء، وفي مكالمة هاتفية تمت بمبادرة من الجانب الأمريكي، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عددا من القضايا، من بينها ضمان الأمن العالمي، والوضع الحالي للعلاقات الثنائية.

وخلال المكالمة، اقترح بايدن على بوتين عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، وأعاد التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، في تعليقها على احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي، جو بايدن، أن النمسا مستعدة دائما لأن تكون منصة للمباحثات رفيعة المستوى.