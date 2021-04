البيت الأبيض يعلق على مكالمة بايدن وبوتين الهاتفية

ووصفت ساكي الاتصال "بالبنّاء". وقالت في إحاطة:

وأكدت ساكي مجددا أن "واشنطن تسعى لعلاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع موسكو". وفي معرض تقييم آفاق عقد قمة مستقبلية بين بايدن وبوتين، قالت ساكي: "إن الولايات المتحدة ترى فيها فرصة لمناقشة المجالات التي يمكن أن يعمل فيها البلدان معًا بنجاح".