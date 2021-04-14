أعلنت مصلحة السجون الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة برني مادوف صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ في سجن بنورث كارولاينا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في المصلحة، تأكيده وفاة برنارد مادوف اليوم في مركز بوتنر الطبي الفدرالي في نورث كارولاينا.

وأوضح المسؤول في رسالة إلكترونية أن تحديد سبب وفاة مادوف (82 عاما) يتطلب رأي طبيب.

وتورط مادوف في عملية احتيال هرمية بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وقامت طريقة الاحتيال في أوساط المال في نيويورك على أخذ المال من زبائن جدد ليوزع أرباحا أو يعيد الأموال للمستثمرين القدامى.

وتم الكشف عن هذه العملية في كانون الثاني/ديسمبر 2008 خلال الأزمة المالية، ليتم الحكم على مادوف بالسجن 150 عاما في 2019.

في شباط/فبراير 2020 قال محامي مادوف إن خبير المال السابق يعاني من مرض عضال ويريد أن يغادر السجن ليموت بسلام.