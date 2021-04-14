بلينكن: إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم "استفزاز"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إعلان إيران عزمها البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة يمثل "استفزازا".

جاء هذا في تصريحات لبلينكن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمقر حلف شمال الأطلسي، بحسب "رويترز".

واعتبر وزير الخارجية أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية الجارية في فيينا، بهدف إعادة إحياة الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأضاف أنه في حين تظهر واشنطن جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية فإن إيران لم تظهر بعد جدية مماثلة.

وأعلنت إيران أمس الثلاثاء أنها ستخصب اليورانيوم لدرجة نقاء 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية وتزيد كثيرا على أقصى مستوى وصلت إليه حاليا وهو 20 في المئة.

ولا يسمح الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى لطهران سوى بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة نقاء 3.67 في المئة، وهي أحد القيود العديدة التي انتهكتها منذ أكثر من عام ردا على انسحاب واشنكن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.