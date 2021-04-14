التجارة العالمية: هناك عمل عالمي مطلوب لحل أزمة اللقاحات

قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان، إن هناك عملا عالميا مطلوب، لحل أزمة اللقاحات.

وبدأ رئيس منظمة التجارة العالمية سلسلة من الإجراءات للدول وصانعي اللقاحات والهيئات الدولية، إلى زيادة إنتاج اللقاحات وإتاحتها على نطاق أوسع.

ودعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، إلى اجتماع للمنتجين والحكومات والمؤسسات المالية وطرح التحديات الخاصة في هذا المجال.

وتتضمن التحديات بحسب رئيس منظمة التجارة العالمية، إجراءات للحد من قيود التصدير للقاحات والتقدم في المحادثات، بشأن اقتراح بالتنازل مؤقتًا عن حقوق الملكية الفكرية، لشركات الأدوية.

يذكر أنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من آذار/مارس 2020.