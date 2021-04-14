مصر... حادث قطار في محافظة الشرقية والدفع بـ20 سيارة إسعاف.. فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث قطار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأظهر فيديو متداول خروج بعض عربات قطار عن القضبان، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

وبحسب موثع مصراوي. انتقلت على الفور لموقع الحادث، أكثر من 20 سيارات إسعاف، تحسبا لوجود أي إصابات بين صفوف الركاب.

وتصادم، الشهر الماضي، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وبلغ عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، وارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".