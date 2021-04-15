بعد قرار بايدن بالمضي قدما… مشرعون أمريكيون "يراجعون" صفقة الأسلحة للإمارات

قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، إنه ومشرعين آخرين قلقون بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدما في بيع أسلحة للإمارات وإنهم سيراجعون الصفقة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري ميكس في بيان "لا يزال لدي العديد من الأسئلة حول أي قرار تتخذه إدارة بايدن للمضي قدما في عمليات النقل التي اقترحتها إدارة ترامب لطائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة وذخائر وأسلحة أخرى"، بحسب رويترز.

وقال "لحسن الحظ، لن تحدث أي من هذه المبيعات في أي وقت قريب، لذلك سيتاح للكونجرس متسع من الوقت لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدما في تلك العمليات وما هي القيود والشروط التي ستُفرض".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن إدارة الرئيس الديمقراطي أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار إلى الإمارات، بما في ذلك طائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

وأبرمت الصفقة في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وتم الانتهاء منها قبل نحو ساعة فقط من تولي بايدن منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، وعلقتها الإدارة الديمقراطية مؤقتا تمهيدا لإجراء المراجعة.