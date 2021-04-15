أردوغان وزوجته ضيوفا على مائدة إفطار مواطن بسيط... صور

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية صورا أظهرت تناول أردوغان وقرينته الإفطار في ثاني أيام رمضان مع عائلة المواطن التركي.
#أردوغان يحل ضيفا على مائدة إفطار مواطن تركي— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 14, 2021
في العاصمة التركية أنقرة#رمضانhttps://t.co/fTqvBqaPXu pic.twitter.com/cYBESO0XYz
وبدا منزل المواطن بسيطا وهو ما بدا على أثاث المنزل ومائدة الطعام، وأهدى أردوغان ألواحا ذكية للأولاد الثلاثة بالأسرة.
في سياق متصل، أجرى أردوغان، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب إعلام رسمي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "هنأه فيه بشهر رمضان المبارك".
وأضافت "أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)