أردوغان وزوجته ضيوفا على مائدة إفطار مواطن بسيط... صور

حل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان، أمس الأربعاء، ضيوفا على مائدة إفطار أحد المواطنين البسطاء في قضاء مماق في العاصمة أنقرة.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية صورا أظهرت تناول أردوغان وقرينته الإفطار في ثاني أيام رمضان مع عائلة المواطن التركي.

وبدا منزل المواطن بسيطا وهو ما بدا على أثاث المنزل ومائدة الطعام، وأهدى أردوغان ألواحا ذكية للأولاد الثلاثة بالأسرة.

في سياق متصل، أجرى أردوغان، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "هنأه فيه بشهر رمضان المبارك".

وأضافت "أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء".