مصدر: الإدارة الأمريكية تنسق مع حلفائها الأوروبيين لاتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا

صرح مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية، تقوم بتنسيق إجراءات جديدة ضد روسيا بمساعدة حلفاء في أوروبا.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن المصدر قوله: "من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات ضد روسيا يوم الخميس، وتنسق مع حلفائها الأوروبيين".

هذا وأفادت وكالة بلومبرغ، مع الإشارة إلى مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد 12 مواطن و20 شركة روسية، وستطرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وذلك في إطار قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والهجمات السيبرانية عبر "سولار وايندز".

وأضاف المصدر: "الدبلوماسيون الروس الذين سوف يتم طردهم موجودون في العاصمة واشنطن ونيويورك وسيكون أمامهم 30 يومًا لمغادرة البلاد".

يذكر أنه سبق وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتنين، "قاتلا"، وزعم أن بوتين سيتحمل مسؤوليته عن التدخل في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال ذي صلة من قبل وسائل الإعلام.