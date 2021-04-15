مساعد وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية

أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده للتوسط بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما، وذلك وسط تعثر تلك المفاوضات.

وقال هيل، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" إن "أمريكا مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

وحول الأوضاع السياسية المتأزمة في لبنان، شدد هيل "على التزام أمريكا بدعم لبنان والشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية"، مضيف أن "هناك إمكانيّة اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات، وستحصل على دعمنا".