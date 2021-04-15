تشاووش أوغلو يؤكد أن الولايات المتحدة ألغت مرور سفنها الحربية في البحر الأسود

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ألغت مرور سفنها الحربية المضائق التركية باتجاه البحر الأسود.

وحسب ما نقلته وكالة "الأناضول " التركية، فإن "واشنطن قدمت إخطارا دبلوماسيا عبر سفارتها بالعاصمة أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، يفيد بإلغاء عبور سفينتين حربيتين المضائق التركية باتجاه البحر الأسود".

وأضاف تشاووش أوغلو: "في حال لم تعبر السفن الأميركية اليوم من مضيق البوسفور فعليها أن تبلغنا مجددا بحيث تعبر بعد 15 يوما".

وفي وقت سابق، أشارت مصادر في الخارجية التركية أنه "تم الإبلاغ عبر القنوات الدبلوماسية بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود وفقا لاتفاقية "مونترو".

وكان من المقرر أن تعبر السفينتين في الرابع عشر والخامس عشر من أبريل/ نيسان الجاري، لتستقر في البحر الأسود، على أن تعودا في 4 و5 أيار/ مايو المقبل.