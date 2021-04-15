الكرملين: بوتين يبحث مع الرئيس البيلاروسي العلاقات الثنائية والتسوية في قره باغ

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وناقش الأجندة الثنائية، حيث أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز العلاقات، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. ونوقشت بعض القضايا المهمة في جدول الأعمال الثنائي. وتم التعبير عن موقف متبادل لمزيد من التعزيز الشامل لعلاقة الحليفين الروسي- البيلاروسي."

واضاف البيان: "في سياق الزيارة الأخيرة التي قام بها ألكسندر لوكاشينكو إلى أذربيجان، تم التطرق أيضا إلى موضوع التسوية في قره باغ، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

يذكر أن لوكاشينكو كان في زيارة عمل إلى باكو في الفترة من 13 إلى 14 أبريل/نيسان، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.