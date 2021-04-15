إيران تدشن 4 مشاريع وطنية بيتروكيمياوية جنوبي البلاد

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تدشينها لأربعة مشاريع وطنية بتروكيمياوية جنوبي البلاد والتي تقدر بـ ألف و23 مليون دولار والتي ستوفر فرص عمل لـ 850 شخصا.

هذه المشاريع جاءت في سياق تحقيق طفرة في الإنتاج البتروكيمياوي، والتي انطلقت منذ العام الماضي بتدشين 13 مشروعا آخر في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وبحسب المدير التنفيذي لشركة الصناعات البتروكيمياوية الوطنية، فإن الطاقة الاسمية لهذه الصناعة الوطنية بلغت في نهاية العام الماضي (الإيراني في 20 اذار/ مارس 2021)، 90 مليون طن سنويا.

وتجدر الإشارة، إلى أن المشاريع الوطنية التي دشنت اليوم، تتضمن مشروع إنتاج غاز الميثان في مصفاة بارسيان بمدينتي سبهر (في محافظة فارس- جنوب) وعسلوية (في محافظة بوشهر- جنوب)، وبقيمة استثمارية تقدر بـ 1.1 مليار دولار.