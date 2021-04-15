الخارجية التركية: أنقرة  تنتظر رد واشنطن على مقترح حول منظومة "إس 400"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده لا تزال تنتظر ردا من الولايات المتحدة على اقتراح إنشاء مجموعة عمل لحل الخلافات بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال أوغلو، في لقاء خاص على قناة "أن تي في" التركية: "الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن منطومة "إس-400"عرضنا تنظيم لقاء يجمع خبراءنا والخبراء الأمريكيين، ولكن الجانب الأمريكي رفض هذا اللقاء. إنهم يعلمون أن إس – 400 لا يندمج في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو. ثم اقترحنا تشكيل مجموعة عمل لإيجاد حل لهذه المشكلة وننتظر ردا من الولايات المتحدة".

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400" لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.