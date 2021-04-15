روحاني يضع شرطا قبل التراجع عن خطوة زيادة تخصيب اليورانيوم

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن بلاده "لا تسعى لصنع قنبلة نووية وأن برامجها النووية يستخدم في أغراض سلمية"، وذلك في أعقاب إعلان طهران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.

طهران - سبوتنيك . وقال روحاني، خلال افتتاح مشاريع وطنية في البلاد عبر الفيديوكونفرانس، لا نبحث عن صنع قنبلة نووية أنتم (أمريكا) من صنع القنبلة النووية وخزنها"، مضيفا "برنامجنا النووي سلمي وسيبقى كذلك".

وتابع:"في أي يوم تفون فيه بالتزاماتكم، سوف نعود على الفور إلى التزاماتنا ونوقف التخصيب عن مستوى 60 و 20٪"، منوها بأن "زعم الغرب أن إيران قلصت المسافة لتخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90% غير مقبول وغير صحيح".

وشدد الرئيس الإيراني أنه "عندما نتأكد من رفع العقوبات علينا بشكل عملي فسنتراجع عن خطواتنا النووية"، وأردف "عندما تعود الأطراف إلى تعهداتها في الاتفاق النووي سوف نعود إلى تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 فقط كما كان متفقا عليه في الاتفاق النووي".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، قوله إن بلاده تتوقع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% الأسبوع القادم. وقال السفير عبر "تويتر": "نتوقع جمع المنتج الأسبوع القادم".

وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي. ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى، لكن الأنباء عن التخصيب بدت على خلفية نوايا طهران زيادة النشاط النووي في ظل التخريب في منشأة "نطنز" النووية.