إعلام: الملكة إليزابيث تتدخل لحسم خلاف حول جنازة زوجها الأمير فيليب

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن "الملكة إليزابيث اضطرت للتدخل لحل مشكلة تتعلق بما سيرتديه كبار أفراد العائلة المالكة في جنازة زوجها الأمير فيليب، بسبب القلق مما إذا كان يجب أن يرتدي حفيدها الأمير هاري، وابنها الأمير أندرو، زيا عسكريا أثناء المراسم".

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عاما الأسبوع الماضي، وستشيع جنازته يوم السبت المقبل في قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، أنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة المالكة بموجب قيود كورونا. وقال البيان إنه "نظرا لقيود جائحة كورونا، يمكن لـ30 شخصا فقط حضور جنازة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".