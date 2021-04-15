الرئيس الصيني يشارك في قمة مع قادة فرنسا وألمانيا بشأن المناخ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيشارك في قمة المناخ مع قادة فرنسا وألمانيا.

بكين– سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أنه : "بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، سيشارك الرئيس شي جين بينغ، يوم الجمعة الـ16 من نيسان/أبريل، في قمة بشأن المناخ مع قادة فرنسا وألمانيا".

وستعقد القمة عبر الاتصال المرئي، ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى.

ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأمريكي، جون كيري، الصين، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات بشأن تغير المناخ - وهي أول زيارة رسمية في عهد إدارة بايدن - في رحلة تأمل واشنطن أن تضع جانبا الخلافات الدبلوماسية وتركز على تحديات البيئة المشتركة.

وتأتي رحلة كيري بعد وقت قصير من اجتماع صعب في ألاسكا بين اثنين من كبار مسؤولي إدارة بايدن ونظيريهما الصينيين، مع توترات عالية على عدد من الجبهات.

لكن وزير الخارجية الأسبق قال إن المناخ يحتاج إلى "الوقوف له بمفرده" وأن الزيارة إلى شنغهاي ستركز على مجالات التعاون المحتمل.

تحمل هذه الزيارة دلالات قوية فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، نظرا لكون الصين أكبر ملوث للبيئة في العالم، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس". وفيما يلي كيف أصبحت بكين في هذا المكان.