سيناتور روسي يعلن هزيمة أمريكا

وقال أليكسي بوشكوف، عضو الغرفة العليا للبرلمان الروسي، عبر قناة تليجرام تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان إن القوات الأمريكية ترحل من أفغانستان بعد أن خسرت الحرب التي دامت عشرين عاما.

وأضاف أن على الإمبراطورية الأمريكية أن تقر بهزيمتها.

وكان بايدن قد أعلن في 14 ابريل/نيسان أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ منذ أول مايو (أيار) تسحب قواتها من أفغانستان. وحذت الدول الأخرى التي تتواجد قواتها في أفغانستان، وهي من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حذو الولايات المتحدة الأمريكية ، فقررت إجلاء قواتها عن أفغانستان.

وقال ينس ستولتنبرغ، أمين عام الحلف: "دخلنا أفغانستان معا ونخرج منها معا".

ويوجد نحو 10000 عسكريي من حلف الناتو في أفغانستان حاليًا بينهم حوالي 3500 أمريكي. وسوف يستغرق ترحيلهم عدة شهور.