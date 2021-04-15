وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الأفغاني

وقال بلينكن خلال الاجتماع إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لا يعني إضعاف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ووفقًا لوزير الخارجية، فإن الولايات المتحدة تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني.

وفي وقت سابق، قال مصدر في قوات الأمن الأفغانية لوكالة "سبوتنيك" إن بلينكن وصل إلى كابول اليوم الخميس.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، رسميا قراره سحب قواته من أفغانستان قبل 11 سبتمبر/ أيلول - الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية، وبعدها شنت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عملية في الجمهورية الإسلامية ضد إرهابيي تنظيم "القاعدة".

وبحسب بايدن، فإن الولايات المتحدة لن تغادر أفغانستان في عجلة من أمرها، ولكن بمسؤولية وبالتنسيق مع حلفائها. بينما، وفقًا للاتفاقية التي أبرمتها الإدارة السابقة مع "طالبان"، ستغادر القوات الأمريكية البلاد في الأول من مايو/ أيار.