مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 7 من عناصر الشرطة الأفغانية بهجوم مسلح نفذته حركة طالبان

قٌتل سبعة من أفراد الشرطة الأفغانية، إثر هجوم لحركة "طالبان" على نقطة أمنية بولاية بَدغيس شمال غربي البلاد.

كابول - سبوتنيك. قال مصدر في مكتب حاكم ولاية بدغيس، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "هاجمت طالبان، الليلة الماضية، نقطة تفتيش في منطقة مقور، وقتلت سبعة من رجال الشرطة وأُصيب اثنان وفُقد آخران".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أنها "استهدفت، الليلة الماضية، متمردي طالبان بولاية هرات [غربي أفغانستان]، وقتلت 8 مسلحين، بينهم اثنان من قادة طالبان، وجرح 4 آخرين".

وفي ولاية لوغار شرقي أفغانستان، صرحت وزارة الدفاع الأفغانية، "نفذت القوات الجوية، الليلة الماضية، غارة جوية استهدفت مصنعا لإنتاج الألغام تابع لطالبان في لوغار؛ وأسفرت العملية عن مقتل 4 عناصر من حركة طالبان وإصابة 3 آخرين".

وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في شباط/فبراير 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

ومن المقرر عقد مؤتمر حول السلام في أفغانستان، تستضيفه تركيا، الشهر الجاري؛ لمناقشة وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء، ومستقبل الحكم، وفعالية المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.