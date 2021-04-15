وكالة الأدوية الأوروبية لا تستبعد تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للحيوانات

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للحيوانات، الذي تم تطويره وتسجيله في نهاية مارس/آذار في روسيا، قد يكون أول لقاح من هذا القبيل في سوق الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى الآن لم يتلق المنظم الأوروبي طلبات للحصول على إذن لمثل هذا العقار.

وقال متحدث باسم الوكالة ل"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول احتمالات تسجيل العقار الروسي: "في الوقت الحالي لا تقوم الوكالة الأوروبية للأدوية بتقييم أي لقاحات ضد فيروس كورونا للحيوانات".

وأوضح أن: "مطوري لقاحات فيروس كورونا للحيوانات يمكنهم التقدم لتسجيله في الاتحاد الأوروبي، في حال كان مقدم الطلب مسجلاً في الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال، لديه شركة تابعة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، كما يجب عليهم أيضًا الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجودة والسلامة والفعالية".

وأشار المتحدث في ذات السياق، إلى "أن عملية تقييم اللقاح يمكن أن تستغرق 210 أيام "بعد 120 يومًا، وربما 180 يومًا، هناك استراحة يقوم خلالها المطورون بإعداد الردود على طلبات وكالة الأدوية الأوروبية. ولم يتم تضمين هذه الاستراحة في فترة 210 أيام لتقييم اللقاح، وبالتالي، قد تطيل عملية التقييم".

هذا وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد ذكرت في وقت سابق، أنها تعتبر تطوير اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للحيوانات أمرًا "مهمًا للغاية"، وهي واثقة من أن هذا سيساعد في منع انتشار العدوى. وأبدت شركات من اليونان وبولندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسنغافورة اهتمامًا بالفعل، باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للحيوانات.

وأعلنت مستشارة رئيس هيئة الرقابة البيطرية الروسية "سيلخوزنادزور"، يوليا ميلانو، اليوم الأربعاء، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للحيوانات "كارنيفاك - كوف" متاح ويمكن تقديم الطلب للحصول عليه.

وسجلت روسيا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم للحيوانات. ويذكر أن لقاح "كارنيفاك-كوف" مخصص للوقاية من عدوى فيروس كورونا لدى حيوانات الفراء والكلاب والقطط، وعملت عل تطويره المؤسسة العلمية التابعة لـ "روس سيلخوزنادزور" المركز الفدرالي لصحة الحيوان.