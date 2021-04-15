البيت الأبيض: الرئيس بايدن يوقع على قرار فرض عقوبات جديدة على روسيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على قرار فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام ست شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه: "قامت وزارة الخزانة بتحديد ست شركات تكنولوجيا روسية تقوم بدعم برنامج الاستخبارات الروسية السيبراني".

وأضاف البيان: "هذه الشركات مسؤولة عن العمل في القطاع التكنولوجي للاقتصاد الروسي، سنواصل تحميل روسيا المسؤولية عن أنشطة الفضاء السيبراني الخبيثة مثل حادثة "سولار ويندز" باستخدام جميع التدابير المتاحة".

وجاء في البيان الذي أصدره البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تعتبر الاستخبارات الروسية متورطة في "حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق" باستخدام "سولار ويندز".

وذكر البيان حول العقوبات الجديدة ضد روسيا: "إن الولايات المتحدة تعلن اليوم رسميا أن جهاز الاستخبارات الروسية، المعروف أيضا باسم "أي بي تي 29" و"كوزي بير"، وراء حملة تجسس إلكترونية ضخمة استخدمت منصة "سولار ويندز إيريون" وغيرها من تكنولوجيا المعلومات، والاستخبارات الأمريكية على ثقة تماما في تقييمها للاستخبارات الروسية".

كما أعلن البيت الأبيض، عن طرد عشرة دبلوماسيين يعملون ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "قررت الولايات المتحدة طرد عشرة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن. يوجد بين الموظفين عناصر تابعة للاستخبارات الروسية".