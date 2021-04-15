بيان: الناتو يدعم العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أعلن حلف شمال الأطلسي في بيان أن حلفاء الناتو يقفون متضامنين مع الولايات المتحدة التي أعلنت يوم الخميس عن "إجراءات ردا على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار".

وجاء في الوثيقة أن: "حلفاء الناتو يدعمون الولايات المتحدة ويظهرون تضامنهم معها فيما يتعلق بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في 15 أبريل/نيسان ردًا على أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار".

تؤكد الوثيقة أن الحلفاء يتخذون بشكل فردي وجماعي تدابير لتعزيز أمن الحلف.

وكان قد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على قرار فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام ست شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.