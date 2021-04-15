ألمانيا تحدد شروط للموافقة على استخدام "سبوتنيك V"

حدد رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الألمانية - الروسية روبي شلوند، اليوم الخميس، شروط الموافقة على استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وقال شلوند لوكالة "سبوتنيك": "للموافقة على استخدام اللقاح الروسي، تطلب الوكالة الأوروبية من روسيا الاتحادية تأمين المزيد من البيانات".

وأضاف بقوله: "تخطط الوكالة الأوروبية زيارة مختبرات إنتاج اللقاح في روسيا".

وشدد شلوند قائلا: "هذه الزيارة ضرورية لمعرفة جودة هذه اللقاحات التي ستدخل السوق الأوروبية "، مشيرا إلى أنه "في حال استيفاء جميع الشروط، من المتوقع استيراد اللقاح نهاية شهر مايو".

وفي وقت سابق حضّ مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية على تسريع النظر في لقاح "سبوتنيك V" والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي، ما أن يرخص له.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن بلادة ستبحث مع روسيا إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19.