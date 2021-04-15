إعلام.. ميركل تتلقى غدا لقاح أسترازينيكا

أشارت تقارير إعلامية الى أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يوم غد الجمعة.

وبحسب ما نقله موقع "فيلت" الألماني، اليوم الخميس، فإن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا يوم غد الجمعة، دون ذكر مصدر المعلومات.

هذا وأعلن المتحدث باسم حكومة ميركل، شتيفان زابيرت، في وقت سابق، على أن المستشارة تريد أن تتلقى اللقاح قريبا.

لكنه رفض تأكيد موعد التطعيم يوم الجمعة، مشيرا إلى أنه لن يتم الإبلاغ عن الأمر إلا بعد أن تتلقى المستشارة اللقاح.

هذا وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 29 ألفا و426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 294 حالة وفاة.

وبحسب المعهد، تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن كورونا وتسجيل حالات إصابة على مدار أيام عيد الفصح، بحسب ما نقل موقع "دوتشيه فيله".