الصين: نرفض أي اتصالات رسمية بين أمريكا وتايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعارض بشدة أي شكل من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، مشيرة إلى أن الصين تقدمت باحتجاج رسمي على ذلك.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الصين قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة على خلفية إرسال الحكومة الأمريكية وفدا إلى منطقة تايوان

وتابعت: "جاء التعليق الصيني إثر إرسال الرئيس الأمريكي جو بايدن وفدا من مسؤولين أمريكيين سابقين إلى تايوان، في زيارة تستمر من اليوم حتى يوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية على معارضة بكين الشديدة لأي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، مضيفا: "موقف الصين في هذا الشأن ثابت وواضح".

وقال تشاو لي جيان، إن الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الصينية - الأمريكية الثلاثة، مضيفا: "يجب التوقف فورا عن أي شكل من الاتصالات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان".

ودعا جيان إلى توخي الحكمة في تناول القضايا المتعلقة بتايوان، والامتناع عن إرسال أي رسائل خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى إلى ما يسمى "استقلال تايوان"، لتجنب مزيد من تقويض العلاقات (الصينية - الأمريكية) وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وتعتبر الصين أن تايوان جزءا من أراضيها استنادا إلى مبدأ الصين الواحدة، وتزيد نشاطها العسكري حول الجزيرة للتأكيد على إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان أمر حتمي.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أهم الداعمين الدوليين لتايوان، خاصة من الناحية العسكرية، وهو ما تعتبره الصين تواطؤا بين تايبه وواشنطن.