الرئيس الأرجنتيني: لو لا تلقي اللقاح الروسي لكانت حالتي أسوأ بكثير

كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الأربعاء، أعراض إصابته بفيروس كورونا بعد تلقيه اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وقال فرنانديز "لولا تلقي لقاح "سبوتنيك V" لكانت حالتي الصحية أسوأ بكثير".

وأشار فرنانديز إلى تعافيه من مرض "كوفيد 19" بعد 12 يومًا من العزل الصحي، وقال "ما زلت لا أعرف من أين تلقيت العدوى".

وأعلن فرنانديز يوم 3 نيسان / أبريل أنه أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية، وذلك بعد أن تلقى في يناير 2021 لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا بأن نتائج فحص فيروس كورونا الذي خضعت له قرينة رئيس الدولة، فابيولا يانيز، جاءت سلبية.