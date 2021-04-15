وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز حاجز 100 ألف

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفرنسية أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفعت، اليوم الخميس، متجاوزة حاجز 100 ألف، في حصيلة قاتمة بالنسبة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكشفت بيانات الموقع الإلكتروني للوزارة أن المستشفيات الفرنسية سجلت 300 وفاة أخرى بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي ترفع مجمل الوفيات إلى أكثر من 100 ألف عند إضافتها لوفيات 14 أبريل.

وتعتبر فرنسا صاحبة ثامن أعلى حصيلة وفيات في العالم جراء كورونا.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بالمرض التنفسي، إذ سجلت أكثر من 564 ألف وفاة، تليها البرازيل فالمكسيك ثم الهند، بحسب "رويترز".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، في وقت سابق، عن تجاوز عدد الأفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده العشرة ملايين.

ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن رئيس الوزراء الفرنسي، أن هذا العديد يعني أن بلاده، متقدمة بأسبوع على الهدف الذي حددته.