مالي: مقتل جنديين من تشاد بهجوم مسلح

أعلن مصدر عسكري مالي، اليوم الخميس، أن جنديين من تشاد لقيا مصرعهما بهجوم مسلح قرب مدينة موبتي (وسط مالي)، وجرح 4 آخرين.

نواكشوط - سبوتنيك. وأضاف المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن: "الضحايا كانوا ضمن الوحدة العسكرية التي تشارك بها تشاد في مجموعة الساحل، بهدف محاربة الإرهاب".

وحسب المصدر تم الهجوم بواسطة عبوة ناسفة استهدفت المركبة العسكرية عند مدخل بلدة بولكيسي بوسط مالي.

وتشارك تشاد بنحو 1200 جندي لتأمين المنطقة الحدودية الثلاثة في الساحل الأفريقي (بوركينا فاسو - مالي – النيجر).

ويعتبر الجيش التشادي الأكثر خبرة من بين المشاركين في القوة المشتركة "جي 5" لمجموعة دول الساحل الأفريقي التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.