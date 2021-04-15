مسؤولة أوروبية يغمى عليها "بشكل مفزع" أثناء مؤتمر صحفي عن كورونا... فيديو

تعرضت مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية، تنجة لاند إريكسن، لحالة إغماء، أثناء مؤتمر صحفي حول كورونا، كان منقولا على الهواء مباشرة يوم أمس الأربعاء.

وكانت المسؤولة تقف إلى جانب مدير الوكالة الدنماركية للصحة وهو يلقي كلمته، عندما فقدت توازنها فجأة ووقعت على الأرض بشكل مفزع.

▶ Scène insolite: au début d'une conférence de presse portant sur l'abandon d'AstraZeneca au #Danemark, la directrice de la pharmacovigilance à l'Agence danoise des médicaments Tanja Lund #Erichsen s'évanouit#LN24 pic.twitter.com/gCALL375Dk — LN24 (@LesNews24) April 14, 2021

وسارع مدير الوكالة وعدد من الصحفيين لتقديم الإسعافات الأولية لها.

وذكرت وسائل إعلام أن حالة إريكسن تحسنت وغادرت القاعة مشيا على قدميها، لكن تم نقلها بسيارة إسعاف نحو قسم الطوارئ ليقوم الأطباء بفحص حالتها.

وكانت الدانمارك قد أعلنت أمس الأربعاء التوقف نهائيا عن إعطاء لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وسط مخاوف من اضطراب نادر يؤدي إلى تجلط الدم، في إجراء هو الأول من نوعه في العالم.